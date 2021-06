La regina Elisabetta ordina ai suoi funzionari di rispondere a ogni "bugia" di Meghan e Harry

La regina Elisabetta avrebbe ordinato ai suoi strateghi della comunicazione di rivedere la tradizionale politica di “no complain, no explain” (non lamentarsi, non spiegare), per controbattere all’offensiva mediatica di Harry e Meghan. Spesso il diavolo si nasconde nei dettagli, e sono proprio queste pieghe dell’informazione - talbolta sbandierate come "esclusive" - a ottenere grande risalto sulla stampa britannica.

Prima c’è stato il caso del nome scelto per la secondogenita dei Sussex, Lilibet “Lili” Diana. Il primo nome è il nomignolo da sempre usato per la regina, e il nipote Harry aveva informato la stampa di avere informato in precedenza la nonna della sua decisione. Apriti cielo. Fonti reali hanno subito lasciato trapelare che c’era forse stato un colloquio tra i due sull’argomento, ma il principe non aveva certo chiesto il permesso di usare il nome Lilibet per sua figlia.

Queen Elizabeth II insisted on cutting a cake using a ceremonial sword at an event on the sidelines of the G7 summit.

When told there was a knife available instead, the monarch replied, “I know there is! This is something that is more unusual.” https://t.co/Bu2P1lVq7H pic.twitter.com/LCd8sHdGnz

— ABC News (@ABC) June 12, 2021