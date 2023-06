Liz Hurley è “la donna più sexy del mondo”. Le foto in bikini (a 57 anni) infiammano i fan

Liz Hurley è una delle attrici più famose in America e, sicuramente una delle più belle. Nelle ultime ore ha pubblicato alcuni scatti per promuovere il suo brand di costumi da bagno, la Elizabeth Hurley Beach e i fan sono rimasti a bocca aperta. Elizabeth Hurley ha 57 anni, ma la sua silhouette non sembra mostrare gli anni che passano. Il suo fisico tonico e snello ha dimostrato che è lei stessa la modella perfetta per il suo brand.

Andiamo a vedere gli scatti che ha pubblicato e la reazione dei fan.

L'attrice americana si è esposta sui social, mostrandosi con un bikini intero verde acqua per sponsorizzare il suo brand di bikini da mare.

I fan non hanno potuto fare a meno di eleggerla "la donna più sexy del mondo". Sono numerosi, infatti, i commenti che mostrano apprezzamento per l'attrice che sorride all'obiettivo, bellissima.

Liz Hurley dimostra, ancora una volta che l'età è solo un numero, ma la sua sicuramente è una buona base di genetica.