Lite Taylor Mega e Antonella Elia, Valeria Marini: «L'influencer dovrebbe ringraziare per aver avuto spazio»

Ultimo aggiornamento: 21 Dicembre, 10:39

lancia frecciatine a. La showgirl è intervenuta in merito alle polemiche scoppiate dopo lo scontro in tv tra l'influencer e. «Chiambretti dovrebbe solo che ringraziarlo perché le ha dato molto spazio!» Ne ha anche per l'ex ragazza di "Non è la Rai". «Antonella Elia dovrebbe chiedere scusa perché ha utilizzato termini non belli e fastidiosi in trasmissione, termini che ha poi anche ripetuto», ha detto all'Adnkronos.Marini ha commentato il video pubblicato su Instragram dallaTaylor Mega chiedeva le scuse di Piero Chiambretti per non aver difeso lei e sua sorella dopo il litigio avuto con Antonella Elia nel corso della puntata della ‘Repubblica delle Donne’ che le vedeva ospiti. «Io è mia sorella siamo state insultate e minacciate da una tua opinionista - aveva affermato ieri Taylor su- sono infastidita che lui abbia chiesto scusa al pubblico e non a me e mia sorella’».«Credo comunque che tutta questa storia sia stata cavalcata da entrambe per far parlare di loro - sottolinea la Presidente del Bagaglino - trovo paradossale fare polemiche su un argomento così delicato e importante come la violenza sulle donne. Entrambe dovrebbero abbassate i toni e parlare di cose più importanti».