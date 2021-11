Lino Guanciale è diventato papà, che gioia. Ma il nome del piccolo è ancora top secret

Una gioia grande grande: Lino Guanciale è papà, ieri, lunedì 15 novembre, in mattinata la moglie, Antonella Liuzzi, ha partorito: è nato il primo bebè dell’attore. Ancora top secret il nome del bambino, si conosce solo il sesso del figlio: la cicogna ha portato alla coppia un tenerissimo maschietto.

L'artista 42enne e la bella 35enne, giovane insegnante di master alla Bocconi di Milano, originaria di Noci, piccolo paesino della Puglia, vivono ore di grande felicità. Lino Guanciale, protagonista di numerose serie tv di grande successo, come “L’Allieva” e “Il commissario Ricciardi”, già da tempo aveva confessato la sua voglia di diventare genitore. “Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia”, aveva detto in una recente intervista.

