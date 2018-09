Lily Allen, la cantante rivela: «Sono stata con prostitute, mi sentivo sola e confusa»

Lily Allen e la foto hard sul palco: «Perfettamente depilata, da lì sono usciti tre umani»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fama e il successo non possono nulla di fronte a quei problemi insormontabili che sorgono all'interno dell'individuo. Lo sa bene: la cantante inglese, tra le più note e apprezzate in tutto il mondo, ha spesso sofferto di depressione e disturbi bipolari, senza mai farne mistero. Oggi, però, la 33enne si è vista costretta a fare una nuova, decisamente più piccante, ai propri follower.«Dunque, nel mio libro My Thoughts Exactly, che uscirà il 20 settembre, rivelo dei dettagli su alcuni dei miei giorni più bui. Era il 2014 ed era appena uscito l'album Sheezus» - si legge in un post su Instagram - «Avevo dormito con alcunementre ero in tour, perché mi sentivo sola e confusa, cercavo qualcosa senza sapere cosa».Dopo la rivelazione 'hot',ha poi voluto puntualizzare: «Non ne vado fiera, ma nemmeno mi vergogno. Sono cose che non ho più fatto, ma il Daily Mail ha avuto la soffiata da qualcuno e domani vi proporrà la storia, sicuramente la faranno apparire molto peggio di ciò che è stato in realtà. Volevo solo precisare e mettere le mani avanti, quella storia sicuramente sarà molto pompata».Nonostante una carriera straordinaria, la vita personale di Lily Allen è stata funestata da eventi tragici di ogni tipo, dalla dipendenza da droghe e alcol fino alla morte del figlio, subito dopo il parto. Da qualche mese, la cantante britannica ha divorziato dal marito, Sam Cooper.