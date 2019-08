Liam Hemsworth chiede il divorzio a Miley Cyrus, lei replica: «Non l'ho mai tradito»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iltra Liam Hemsworth Miley Cyrus sembra sempre più vicino al suo epilogo, appena otto mesi dopo il fatidico sì che aveva sorpreso e fatto impazzire gli ignari fan. L'attore, infatti, avrebbe già inoltrato la richiesta dialla moglie, da cui si è separato poche settimane fa. La notizia è riportata da Tmz , che cita i documenti preparati dai legali di: «Differenze inconciliabili tra i due coniugi». La pratica dovrebbe essere abbastanza veloce, sia perché l'attore australiano enon hanno figli, sia perché avevano firmato un contratto prematrimoniale. L'unico ostacolo potrebbe essere la volontà dell'attrice divenuta celebre nel ruolo di Hannah Montana, che in realtà non vorrebbe veder finito il suo matrimonio. Eppure, era stata proprio lei ad apparire decisamente più serena del marito, come testimoniano i siparietti 'hot' con l'amica Kaitlynn Carter sul lago di Como., infatti, aveva sempre evitato le domande dei cronisti in merito alla vicenda, ma spiegando affranto: «Non potete capire come ci si sente»., dal canto suo, ha voluto puntualizzare su, illustrando in un lungo sfogo la propria versione. «Posso accettare che la vita che ho scelto implichi vivere in modo trasparente al 100% con i miei fan, che amo, e col pubblico. Quello che non posso accettare è di essere accusata di mentire per coprire qualcosa che non ho commesso. Non ho niente da nascondere» - scrive l'attrice - «Non è un segreto che, durante l'adolescenza e all'inizio dei 20 anni, mi piaceva far festa. Non solo ho fumato e sostenuto l'utilizzo di marijuana, ho provato altre droghe, una delle mie canzoni più famose parla di droghe pesanti come la cocaina».Il racconto/sfogo dicontinua così: «Ho rovinato tante relazioni e tradito quando ero più giovane. Ho perso un ricco contratto con Walmart a 17 anni per aver fumato da un bong. Sono stata cacciata da un hotel per aver comprato a Liam una torta di compleanno a forma di pene e per averla leccata. Ho ondeggiato nuda su una palla da demolizione e ci sono probabilmente più nudi miei sul web che di qualsiasi altra donna nella storia»., parlando del marito, ha poi aggiunto: «La verità è che una volta che io e Liam siamo tornati insieme, ci credevo davvero e ci ho messo tutta me stessa. Non ci sono segreti da nascondere, ho imparato da ogni esperienza di vita. Non sono perfetta, non voglio esserlo: è noioso. Sono cresciuta di fronte a voi ma la cosa che dovete considerare è che sono cresciuta. Posso ammettere tante cose ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito per dei tradimento. Io e Liam siamo stati insieme per 10 anni, l'ho detto in passato e lo ribadisco: amo Liam e lo amerò per sempre. Ma a questo punto devo prendere la decisione più sana per me stessa e lasciare il passato alle spalle. Non sono mai stata così felice e in salute. Potete dire che faccio twerking, che fumo erba, che sono una maleducata, ma non sono una bugiarda. Sono fiera di dire che sono semplicemente un'altra persona rispetto a quando ero più giovane».