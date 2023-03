Leonardo Pieraccioni, conto da 162mila euro al ristorante di Salt Bae: «Sputi la carne e la rivendi»

Il conto salato dello chef stellato Salt Bae ha fatto perdere le staffe a Leonardo Pieraccioni, che non ha potuto fare a meno di commentare sui social l'accaduto con la sua solita ironia e comicità. L'attore ha ripreso sui suoi canali social lo scontrino pubblicato dal ristoratore Nusret, che risale allo scorso novembre. Un conto che non è passato inosservato: centosessantaduemila euro in totale per quella che sembra essere una semplice cena tra amici.

Leonardo Pieraccioni, il commento su Salt Bae

Lo scontrino è stato eseguito dopo una cena, o forse meglio dire un'esperienza, nel suo locale di Abu Dhabi. La cifra esagerata è stata raggiunta dopo che i clienti hanno ordinato due bistecche Golden Sirt, con oro alimentare (suo vero marchio di fabbrica), da 1.184 euro, due Golden Ottoman da 1.448 euro e due Golden Istanbul da 2.370 euro. E per quanto riguarda le bevande sono state ordinate cinque bottiglie di Petrus dai 2.000 euro l’una. E poi, per non farsi mancare nulla, una Heineken, da 15 euro.

«Ha pubblicato un conto da 160mila euro... Tutti si sono scandalizzati, ma due braciole dorate 1.450 euro... Se ti rimane un pezzettino, lo sputi dopo 2 giorni e lo rivendi - dice il comico toscano - o invece di regalare la solita catenina d’oro alla cugina per la comunione, le regali mezza braciola dorata».

E ancora: «Cinque bottiglie di Petrus 86mila euro. Io me la immagino una famiglia che si chiede se bere il vino o comprare il bilocale alla bambina che si sposa». E poi aggiunge: «Mi sembra che, anche eticamente, Salt Bae sia una persona apposto. L'unica cosa che non mi torna è chi ha preso una Heineken da 15 euro».

Consapevole che il ristoratore aprirà un suo locale quì in Italia, Pieraccioni ha concluso imitando il suo modo scenografico di mettere il sale sulla carne.