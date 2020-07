Leonardo Pieraccioni e la fidanzata "segreta" Teresa Magni, giornata al mare con siparietto hot

Leonardo Pieraccioni e la fidanzata Teresa Magni trascorrono una giornata al mare sotto al sole di Forte dei Marmi. Il regista, messa fine alla sua storia con l’ex gieffina e attrice Laura Torrisi, da cui è nata la figlia Martina, si è legato sentimentalmente a Teresa, che non fa parte del mondo dello spettacolo.



Ultimo aggiornamento: 17:04

La coppia si frequenta, lontano dalla luce dei riflettori, da oltre due anni e sebbene non abbiano mai ufficializzato (neanche sui social) il loro amore, la relazione sembra andare a gonfie vele. Fotografati da “Diva e donne” i due hanno trascorso il tempo fra bagni in mare e passeggiate e non sono mancati siparietti hot mentre erano adagiati sulle loro sdraio sotto l‘ombrellone.Con Teresa, 38 anni contro i suoi 55, Pieraccioni sembra aver trovato finalmente la serenità in amore, anche se c’è da dire che la nuova fiamma somiglia non poco alla sua ex…