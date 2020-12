Leni Klum, la figlia di Briatore e Heidi a 16 anni per la prima volta in copertina su Vogue

Ha cominciato la sua carriera da modella là dove per molte altre si tratta di un punto d'arrivo: Leni Klum, la figlia sedicenne di Heidi Klum e Flavio Briatore ha debuttato sulla copertina di Vogue nella sua edizione tedesca. E non è da sola. Leni posa per l'obiettivo di Chris Colls insieme alla madre Heidi. Entrambe biondissime, indossano abiti dal taglio maschile in contrasto cromatico, perfettamente complementari.

«Per me fare la modella è una questione di geni», ha spiegato a Vogue la nuova promessa della moda che custodisce il sogno di inseguire le orme della madre già da qualche anno. «Ho ricevuto la prima offerta quando avevo 12-13 anni, da parte di un brand che adoravo e portavo. Mi ricordo che supplicai mia madre ma non ci fu nulla da fare. Ora capisco che sarebbe stato troppo presto», ha raccontato Leni Klum. Ma ora i tempi sembrano essere maturi anche per mamma Heidi, che in un post su Instagram ha pubblicato la prima copertina della figlia non senza aggiungere qualche consiglio: «Sai sempre esattamente cosa vuoi e cosa non vuoi. Non sei un mini-me. E sono felice per te che ora puoi mostrare chi sei. E anche se spesso non vuoi ascoltare il consiglio intelligente di tua madre, eccone un altro: non fare mai qualcosa che non vuoi fare e ascolta sempre il tuo istinto».

Leni Klum è nata nel 2004, ai tempi della relazione tra la madre e Flavio Briatore poi terminata a causa della distanza. Lei viveva a Los Angeles, lui a Londra: una distanza che l'imprenditore all'epoca definì «incolmabile». Leni non è mai stata riconosciuta dal padre ed è stata poi adottata da Seal, l'ex marito della madre.

