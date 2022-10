Lda, ricoverato il figlio di Gigi D'Alessio: «Affronterò le cose con il sorriso»

Appresione tra i fan di LDA, il cantante uscito da Amici di Maria De Filippi e figlio di Gigi D'Alessio. Nelle scorse ore ha postato una foto sui social in ospedale e ha fatto sapere ai suoi follower di essere ricoverato. «Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l'evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo - ha scritto Luca D'Alessio -. Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli».

Il messaggio ai fan: «Tornerò più forte di prima»

Tantissimi i messaggi dei fan preoccupati, tanto che il cantante ha dovuto chiarire nelle storie poco dopo: «Vi sto leggendo tutti. State tranquilli, io sto bene. Non è nulla di grave. Vi voglio tanto bene. Le cose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se vi guardate un secondo indietro noterete quante persone stanno peggio di voi. State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza e tornerò più forte di prima».

Il cantante, terzogenito di Gigi D'Alessio e della prima moglie Carmela Barbato, non ha specificato i motivi per cui si trova in ospedale, ma è apparso sereno. L'esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato proprio ad Amici, trasmissione a cui ha partecipato lo scorso anno, reclutato dalla conduttrice Maria De Filippi.