Laura Pausini vacanze relax a Miami con il compagno e la figlia Paola che le somiglia sempre di più

Vacanze, relax e tanti giorni durante le feste trascorsi a Miami. Laura Pausini festeggia in famiglia l’inizio del nuovo anno. E posa per i tantissimi fan sparsi in tutto il mondo con il compagno Paolo Carta e la figlia Paola. Com’è cresciuta la sua bambina! E le assomiglia sempre più…

Vestiti eleganti, trombetta e facce buffe. E c’è anche il cagnolino. La popstar 47enne che da quando è salita sul palco di Sanremo a 18 anni con Solitudine non si è più fermata diventando protagonista della scena internazionale - ultimi in ordine di tempo Latin Grammy, Golden Globe e nomination agli Oscar – si mostra in versione mamma giocosa. E Paola, 8 anni (il prossimo 8 febbraio spegnerà 9 candeline), sta al passo… Laura descrive la sua “Fragolina” come una bambina “felice, curiosa, attenta, educata”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA