Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati, le nozze dopo 18 anni d'amore. L'annuncio social: il «Sì» (in 5 lingue diverse)

Laura Pausini e Paolo Carta hanno detto sì. La coppia, che sta insieme da 18 anni e che ha coronato il suo amore con la nascita della piccola Paola, si è finalmente sposata. Era uno dei matrimoni più attesi dell’anno ed è arrivato (quasi) a sorpresa. Dopo gli ultimi indizi comparsi sui social, la cantante ha pubblicato uno scatto in cui lei e Paolo sono vestiti da sposi e nella didascalia conferma: «Abbiamo detto sì», scrivendolo in 5 lingue diverse. Tantissimi i like alla cantante.

Laura Pausini e Paolo Carta, le nozze

La coppia sorridente, mano nella mano, ha deciso di fare tutto con la massima riservatezza, anche se Laura Pausini aveva fatto capire ai suoi fan che i fiori d'arancio erano nell'aria. Sempre in un post su Instagram aveva scritto: «Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia, c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi», accompagnando il post a una data, quella appunto del 22 marzo 2023.

Tra le Stories di Instgram, poi, la cantante ha pubblicato l’immagine di un cartellino attaccato alla maniglia della porta con la scritta «non disturbare», lasciando intendere che erano in corso i preparativi.

Il post

Nel giorno della data annunciata è arrivata poi la foto delle nozze. Si è trattato di un matrimonio probabilmente molto intimo, che potrebbe aver coinvolto solo i familiari e gli amici più cari, con la presenza ovvia della loro bambina di 10 anni. La coppia ha coronato il loro sogno d'amore dopo tanti anni insieme, di complicità, di amore e di collaborazione sul lavoro. Recentemente si era parlato anche di crisi e di gravi problemi in famiglia, tutti smentiti dalle foto dei loro sorrisi e della felicità che trasmettono.