Laura Chiatti: «Da giovane ossessionata dal seno piccolo, sono ancora paranoica insicura»

La bellissima Laura Chiatti confessa le sue insicurezze. Da giovane infatti Laura Chiatti era ossessionata dalla dimensione del suo seno: “Ossessionata dal seno piccolo, lo ritoccai dopo che dimagrii molto. Dodici anni fa ero caduta in depressione per amore. Sono ritornata alla seconda”.

LAURA CHIATTI: SONO ANCORA PARANOICA INSICURA

Nonostante l’ossessione passata per il seno, Laura Chiatti si definisce ancora “paranoica insicura”: “Sono ancora una paranoica insicura – ha fatto sapere in un’intervista al “Corriere della sera” - vorrei fare teatro e ho paura, sarà il mio cruccio. Solo che la maternità mi ha raddrizzato e ho più paure rispetto ai miei due figli, Enea e Pablo. Sono diventata ipocondriaca, cosa che non ero mai stata. La maternità è il mio più grande successo”.

Al cinema spesso Laura Chiatti recita ruoli di donna sexy (“Nella vita non lo sono per niente. Avendo un animo maschile, più cameratesco, non conosco competizione e invidie, sono cresciuta così. Ma in fondo essere etichettata come donna sensuale mi fa piacere, mi sento più sensuale ora, a 38 anni ho acquisito delle certezze al di là del corpo”), anche se lei non si sente affatto così nella vita reale: “Nella vita non lo sono per niente. Avendo un animo maschile, più cameratesco, non conosco competizione e invidie, sono cresciuta così. Ma in fondo essere etichettata come donna sensuale mi fa piacere, mi sento più sensuale ora, a 38 anni ho acquisito delle certezze al di là del corpo”.

