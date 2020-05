La foto di Laura Chiatti allarma i fan: «Sei troppo magra, stanno rimanendo solo le ossa»

Uno foto all’interno di un post condiviso da Laura Chiatti ha allarmato i fan dell’attrice. Laura, in quarantena col marito Marco Bocci e i figli Enea e Pablo, ha pubblicato dal suo seguitissimo account Instagram uno scatto che la vede in primo piano.

Bella come al solito, con maglietta nera di “Kill Bill”, celebre film di Quentin Tarantino con protagonista Uma Thurman, il viso dell’attrice effettivamente appare un po’ più smagrito del solito. Lo scatto ha fatto subito il boom di like ma nei commenti, ai complimenti si sono aggiunti diverse voci di critica, rimproverando l’eccessiva magrezza di Laura. I fan non si risparmiano e le stilettate vanno da “la magrezza sta divorando la tua meravigliosa bellezza !”, a “Stanno rimanendo solo le ossa”, passando per "non ce niente di male se uno vuole dimagrire...ma non ti sta bene....sembri un cadavere....stavi bene prima....ma fai come credi”.

I commenti sono molti, ma ad altrettanti fan il look della Chiatti va sempre a genio: “Sei stupenda – le comunica un follower - che vuoi l'invidia fa rosicare e fa anche scrivere a go go”.

