Lady Gaga cade dal palco, il fan non riesce a reggerla e precipitano insieme /Video

LAS VEGAS - Brutta caduta dal palco per Lady Gaga. La popstar era impegnata in un concerto a Las Vegas quando è saltata in braccio a un fan che ha perso l'equilibrio facendola precipitare davanti a tutti gli spettatori. Un piccolo incidente per Lady Germanotta, ma lo spettacolo deve continuare e la cantante ha continuato il concerto come se nulla fosse. Il video sta facendo il giro dei social.

Lady Gaga non è nuova a queste cadute. Le sue performances in tanti anni di carriera hanno sempre fatto discutere e in passato è stata già vittima di incidenti "sul lavoro". A Las Vegas aveva invitato un fan sul palcoscenico per saltargli in braccio. Qualcosa è andato storto e la coppia è finita sotto al palco del Park Theater. È accaduto ieri sera, mentre Lady Gaga si stava esibendo con “Enigma” per poi riprendere con la famosissima "Bad Romance".



I video della caduta da diverse prospettive sono finiti in rete e sono rimbalzati sui social. Sembra, tuttavia, che l’artista non si sia fatta male ma dal suo staff non sono pervenute notizie sulle sue condizioni e le conseguenze dell'incidente.



Lady Gaga had an unfortunate fall off the stage tonight at Enigma after a fan picked her up and tripped. Gaga crashed down first with the fan falling on top of her. She got right back up and continued the show. We hope both her and the fan are okay.

