Lady Gaga, dopo l'incendio in California fa la volontaria per la Croce Rossa

Tante le star diad aver perso la loro dimora tra le fiamme che hanno devastato la. Tra queste anche la popstar,che dopo essersi messa in salvo dal rogo che ha avvolto la sua villa di, ha deciso di mettersi al servizio degli altri. Con una pila di cartoni della pizza in mano si è presentata in un rifugio allestito dalla Croce Rossa allaper distribuirla a chi era stato accolto dopo la paura delle fiamme.In un video ripreso (di nascosto) dal sito americano di gossip TMZ, la cantante fa un breve discorso alle persone presenti. “So che non è facile, che molti di voi stanno provando dolore e sono sotto shock per questa situazione surreale. Pregherò per ognuno di voi, sarete nei miei pensieri, estendo il mio amore a tutti voi anche se non ci conosciamo, ma questa è un'emergenza e voi non siete soli. Se vi sentite tristi, vi incoraggio a parlare, a raccontare le vostre storie”. Secondo il sito, Lady Gaga è rimasta circa due ore ad aiutare le persone all'interno della struttura di fortuna. Oltre a portare le pizze e servire caffè, la cantante è stata fotografata mentre cerca di rassicurare un'anziana signora di 98 anni, alla quale, stando ad alcune testimonianze avrebbe cantato una canzone.Infine la pop star non ha mancato di ringraziare il lavoro dei circa 3 mila pompieri che in questi giorni hanno lavorato notte e giorno per salvare la vita delle persone e le case dei residenti. «Che Dio benedica i vigili del fuoco, rischiate la vostra vita per noi, sono colpita dal vostro coraggio. Siete i nostri eroi».