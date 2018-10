Lady Gaga, il meraviglioso anello di fidanzamento ha un prezzo da capogiro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amore non costa nulla. Beh, un pochino sì se si guarda l'anello di fidanzamento di Lady Gaga, costosissimo pegno d'amore del fidanzato Christian Carino. È infatti ufficiale la notizia del fidanzamento con il suo agente.LEGGI ANCHE Met Gala 2019 a tutto kitsch, da Gucci a Lady Gaga ecco chi ci sarà (e cosa indosseranno) Come ha dichiarato Adrew Brown, Presidente di WP Diamonds, per E!News, l’anello di fidanzamento di Lady Gaga ha un valore tra i 300 e i 400mila dollari. Al centro si trova uno zaffiro rosa di 6-7 carati, circondato da una corona di diamanti che, sommati, sono 3-4 carati.