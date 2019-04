Lady Diana, parla il medico legale del 1997: ecco la verità sul tragico incidente

di Enrico Chillè

«Seavesse avuto laallacciata, probabilmente sarebbe sopravvissuta. Ad ogni modo, è stata moltoper lein cui ha trovato la».è stato il medico legale che si è occupato di indagare sulle cause della morte della principessa del Galles, avvenuta a Parigi il 31 agosto 1997. A quasi 22 anni di distanza, l'uomo ha deciso di svelare le sue memorie professionali in un libro. Come riporta il Daily Mirror , il dottor Shepherd ha pubblicato un libro, Unnatural Causes, in cui ha raccontato diversi dettagli su un evento tragico che ha commosso il mondo, quello delladi, deceduta in un incidente stradale insieme al compagno,, e all'autista, Henri Paul. Il medico legale ha spiegato che ladipoteva essere evitata se avesse utilizzato la cintura di sicurezza, ma non solo.«Se avesse avuto la cintura di sicurezza, probabilmentesarebbe riapparsa in pubblico pochi giorni dopo, magari con ematomi al volto, ingessature o con delle costole rotte. Ma sarebbe sopravvissuta» - spiega Richard Shepherd - «Ad ogni modo, la lesione riportata daè stata una delle più insolite, se non la più insolita, tra quelle viste in vita mia: si è trattato di una lesione piccola, ma nel punto sbagliato».Il caso delladiha sollevato diverse teorie del complotto e non poche controversie, soprattutto per quanto riguarda i soccorsi.infatti non era stata trasportata subito in ambulanza e Richard Shepherd spiega perché: «Dopo l'incidente era perfettamente cosciente. L'impatto, però, aveva provocato la rottura di una piccolissima vena all'interno dei polmoni e questo aveva causato un'emorragia interna che alla fine si è rivelata fatale e a nulla servì l'intervento chirurgico d'urgenza in ospedale».