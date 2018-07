La sorella di Meghan Markle: «Lady Diana si vergognerebbe di Harry»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lady Diana si sarebbe vergognata di suo figlio Harry». È questo senza mezzi termini il messaggio di, la sorellastra dinonché cognata del principe che poche settimane fa ha sposato l’attrice statunitense interprete di Suits. Samantha, su Twitter, ha dato del «pappamolla» al principe, perché avrebbe consentito alla stessa Meghan di maltrattare la sua famiglia.Ma la sorellastra non si ferma qui, e si permette anche di dare un suggerimento a Harry: pubblicando una foto di, scrive che lei è molto più simile a Diana, ecco chi avrebbe dovuto sposare. Poi critiche alle azioni umanitarie, per lei false, come il suo accento britannico. Ma sono tutte critiche a fin di bene, perché, specifica Samantha, “se queste cose non mi piacciono non posso tacerle, ma ciò non vuol dire che non le voglia bene”.