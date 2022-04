La regina Elisabetta compie 96 anni e vola in elicottero a Sandringham: «La casa preferita di Filippo»

La regina Elisabetta è pronta a festeggiare il suo 96esimo compleanno. E per l'occasione volerà in elicottero dal Castello di Windsor, sua attuale residenza, a Sandringham dove era solita godersi le riunioni di famiglia con il suo amato principe Filippo morto, ormai, un anno fa.

La regina, secondo quanto riferito dai media inglesi, dovrebbe volare in elicottero dal castello di Windsor alla sua tenuta di Norfolk dopo una movimentata pausa pasquale che ha visto il duca e la duchessa del Sussex, Harry e Meghan, farle visita.

APPROFONDIMENTI IN REGGISENO Anna Falchi infiamma Instagram: «Oggi mi sento wild». La...

La regina ha avuto problemi di mobilità negli ultimi mesi e ha cancellato le sue apparizioni a una serie di eventi di alto profilo, ma ha partecipato al servizio funebre di suo marito, il duca di Edimburgo, e ha continuato a svolgere i suoi doveri istituzionali e a ospitare eventi virtuali.

Oggi, giovedì 21 aprile, la regina Elisabetta spegne 96 candeline e ha deciso di festeggiare nella sua villa di Sandringham, dove è molto probabile che nei prossimi giorni riceverà la visita dai suoi familiari e amici.



Secondo i media inglesi, la regina soggiornerà al cottage di Philip Wood Farm mentre si trova a Sandringham, una proprietà che ha detto che il suo defunto marito «amava» soprattutto perché il «mare è molto vicino».

La regina ha rilasciato queste dichiarazioni sulla proprietà quando ha ospitato l'evento pubblico a Sandringham il 5 febbraio, alla vigilia del suo Giubileo di platino.



Il principe Harry ha detto che sua nonna è «in ottima forma», dopo la sua visita dei giorni scorsi, prima che lui e sua moglie si recassero nei Paesi Bassi per gli Invictus Games. Ma ha anche aggiunto che voleva assicurarsi che fosse «protetta» e che avesse «le persone giuste intorno a lei», ma non ha voluto chiarire o spiegare il perché di questi suoi dubbi.

Teresa Thompson, 70 anni, la governante in pensione di Wood Farm, ha spiegato a tutti il perché la regina abbia voluto festeggiare lì il suo compleanno: «Tutta la famiglia reale ama Wood Farm, perché è fuori mano, è piccola, è intima. Non hai molti funzionari e famiglie, è gestita da un numero ristretto di personale. E qui possono letteralmente rilassarsi, è una casa meravigliosa, e ho trascorso 22 anni indimenticabili laggiù. È stato senza dubbio il periodo migliore della mia vita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA