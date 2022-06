Principessa Eugenia, cambio vita: pronta a trasferirsi in Portogallo, ecco perché

La principessa Eugenia di York e suo marito Jack Brooksbank sono pronti a cambiare vita. Si trasferiranno in Portogallo dopo che suo marito ha ricevuto un'offerta lavorativa irrinunciabile. La principessa Eugenia è la seconda figlia del principe Andrea di York e nel 2018 ha sposato Jack Brooksbank, da cui ha avuto un figlio nel 2021.

La coppia, adesso, ha in programma una vita lontana dalla corte inglese e dai suoi tabloid. I due, infatti, si trasferiranno in Portogallo dopo che a Brooksbank è stata offerta un'incredibile opportunità.

DOVE SI TRASFERIRANNO

La principessa Eugenia e Jack Brooksbank si trasferiranno nell'esclusivo CostaTerra Golf and Ocean Club, appena a sud di Lisbona. E il motivo è semplice: Jack Brooksbank ha accettato un lavoro con Mike Meldrum, un magnate immobiliare. Secondo quanto riferito dai media locali, Meldrum è un partner commerciale di lunga data di George Clooney.

Una fonte vicina alla coppia ha detto: «Jack ora lavora per Mike Meldman e si dividono il loro tempo tra il Portogallo e Londra. Si dice che il nuovo lavoro di Jack Brooksbank riguardi le vendite, il marketing e la promozione di case di lusso.

UNA VITA TRA IL REGNO UNITO E IL PORTOGALLO

La coppia, quindi, inizierà a condividere il proprio tempo tra Portogallo e Regno Unito. La principessa Eugenia, infatti, lavorerà ancora come regista presso Hauser and & Wirth, una galleria d'arte con sede a Londra e, dunque, per i due si prospetta una vita fatta di spostamenti tra la costa portoghese e la capitale inglese.

Al momento, la coppia si trova a Frogmore Cottage, la casa reale appartenente al principe Harry. I duchi Sussex, Harry e Meghan Markle, l'hanno subaffittata per il momento al cugino mentre risiedono in California, ma adesso molto probabilmente lasceranno la dimora del principe Harry. Quando la principessa Eugenia dovrà tornare a Londra per lavoro, infatti, la famiglia risiederà a Ivy Cottage a Kensington Palace.

