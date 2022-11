La pornostar milf e star di OnlyFans sceglie il nome d'arte Gigi Dior, la casa di moda le fa causa. «Ci danneggia»

La casa di moda francese Christian Dior Couture ha fatto causa a una pornostar per aver scelto il nome d'arte Gigi Dior. «Sta danneggiando il nostro nome e i nostri affari», la denuncia. Lei replica: «Questo è ridicolo, il mio nome non ha nulla a che fare con l'alta moda e la parte divertente è che quello che faccio di solito consiste nel non indossare affatto vestiti».

La milf Gigi Dior si ribella

Gigi Dior, nota per aver girato film hard su "hot MILFs", ha registrato il suo nome d'arte l'anno scorso ed è stato approvato il 20 settembre 2022. Il nome appare sul suo sito e sui suoi canali social, tra cui quello OnlyFans. Così da Parigi è arrivata la denuncia, scrive Page Six. «Rischio di confusione», si legge nella citazione di Christian Dior Couture. Il successo di Gigi, nominata "Milf of the Year" dai Cam Awards, ha "svegliato" il quartier generale della casa di moda.

«Ho registrato il mio nome d'arte per scopi di intrattenimento, dovevo mostrare la prova di ciò per cui stavo usando il nome, quindi l'ho usato per una parte in un film e su un sito web. La mia richiesta è stata accolta». «Un paio di settimane fa, il 18 ottobre, ho ricevuto un avviso da Christian Dior Couture che stavano facendo appello all'approvazione del mio nome», ha raccontato. Con il suo nome è apparsa in sette film porno da settembre. Adesso è pronta a fare la "guerra" anche a uno dei marchi di moda più importanti al mondo.