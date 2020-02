La mamma più sexy del mondo, a 43 anni viene scambiata per la sorella della figlia 19enne

Ultimo aggiornamento: 16 Febbraio, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo nome è, ma tutti, sul web, la conoscono con l'appellativo che la sta rendendo famosa: quello di ''. In effetti, non potrebbe essere altrimenti, dal momento che questa donna di 43 anni riesce a mantenersi così giovane e in forma da essere perennementeLEGGI ANCHE:e suaMeilani Parks, che hanno 24 anni di differenza, vivono insieme nella zona settentrionale della California. Joleen è una madre single, separata da oltre 13 anni dal padre di Meilani, con cui assicura di aver comunque sempre avuto un'ottima relazione.In molti, quando le vedono insieme, le scambiano per gemelle e in effetti distinguerle sembra piuttosto difficile: entrambe hanno un fisico tonico e giovanile e non presentano rughe. Se però Meilani ha dalla sua parte il vantaggio dell'età, quello di, che negli ultimi tempi sta scatenando furore sui social (oltre 75mila follower su Instagram, con un incremento clamoroso in queste settimane), sembra un vero prodigio. Al New York Post , Joleen Diaz ha svelato i suoi. Ovviamente, non si tratta solamente di tanto esercizio fisico e una vita sana, ma anche altre piccole accortezze e, inutile negarlo, anche di una predisposizione genetica decisamente favorevole.«Ho sempre avuto una vita salutare e molto attiva, raramente bevo alcolici. Dormo molto e seguo una dieta equilibrata, oltre ovviamente a fare molto sport» - ha spiegato- «Inoltre, ho un culto maniacale per la mia pelle: è essenziale lavare il viso sempre, prima di andare a dormire e subito dopo il risveglio».