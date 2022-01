L'Infanta Cristina di Spagna si separa, l'annuncio dopo il tradimento del marito che si giustifica così: «Cose che capitano»

I panni sporchi, anche se reali, non si lavano pubblicamente, ma l'Infanta di Spagna e sorella del re, Cristina, ha visto sui giornali il tradimento del marito. «Cose che capitano», è stata la giustificazione del consorte Iñaki Urdangarín. Del resto l'infedeltà non è nuova tra le mura dei palazzi reali e tante altre principesse ci sono passate. Oggi, dopo che è scoppiato lo scandalo, arriva l'annuncio ufficiale della separazione.

L'infanta Cristina si separa dal marito

La sorella del re Felipe VI e il marito Iñaki Urdangarín hanno deciso «di comune accordo di interrompere la loro relazione matrimoniale». È quanto riporta l'agenzia di stampa Efe. I due si erano sposati nel 1997. La notizia della separazione arriva dopo che, pochi giorni fa, la rivista iberica 'Lecturas' ha pubblicato le foto che mostrano Urdangarín mano nella mano con un'altra donna, Ainhoa Armentia, una collega dello studio legale in cui lavora.

L'infanta Cristina, il tradimento

«Queste cose succedono, affronteremo la situazione nel miglior modo possibile», aveva commentato Urdangarín che più di vent'anni fa è entrato nella Famiglia Reale con un passato da giocatore di pallamano. Su di lui anche una condanna a oltre cinque anni di carcere per un caso di corruzione. Urdangarín è attualmente in regime di semilibertà nella città basca di Vitoria, mentre Cristina è residente a Ginevra, in Svizzera. La coppia ha quattro figli, nei confronti dei quali l'impegno di entrambi «rimarrà intatto», spiega il comunicato diffuso dall'Efe.

L'infanta Cristina, il tradimento

Si tratta di una nuova bufera per la casa reale spagnola e per questa coppia in particolare. Anche l'infanta era stata coinvolta inizialmente - poi assolta - nell’inchiesta per frode, malversazione ed evasione fiscale che ha travolto Juan Carlos e la sua famiglia. Non è la prima volta che Iñaki e la "collega" vengono immortalati insieme in pubblico. Dopo lo scatto della passeggiata romantica sul lungomare,Telecinco ha mostrato alcune foto scattate a settembre in strada e in un ristorante. Lo staff di Cristina fa sapere che lei era al corrente di tutto: «Lo sapeva già. Sta bene e serena. Si preoccupa solo dei suoi figli».



