Kylie Jenner supera la soglia dei 200 milioni di followers su Instagram e festeggia così

Kylie Jenner supera la soglia dei 200 milioni di followers su Instagram. Un traguardo finora mai raggiunto dal clan Kardashian, dal momento che la sorella maggiore Kim è a quota 191 milioni. La 23enne ha fatto della sua presenza sui social media un vero e proprio business e a essere rotonde non sono solo le forme, ma anche le cifre. Kylie stessa ha avuto modo di affermare che lei e la sua famiglia guadagnano di più con un post che con un'intera stagione del famoso reality show a cui deve la popolarità.

Kylie ha festeggiato il traguardo lanciando la nuova collezione di cosmetici. La 23enne ha iniziato come modella con la linea Sears "Crush Your Style"; ha posato anche in servizi fotografici per OK! magazine, Teen Vogue e per il fotografo Nick Saglimbeni. Ha anche sfilato durante la settimana della moda di New York 2011 per la collezione Abbey Dawn Avril Lavigne e nella sfilata di Hello Kitty a Los Angeles per Forever 21.

È l'ultima delle star ad aver raggiunto i 200 milioni di seguaci. Lo scorso ottobre, era stato Dwayne Johnson ad annunciare di aver superato la soglia. L'account più seguito su Instagram è quello di Instagram stesso, con 374 milioni di follower. Seguono quello del calciatore Cristiano Ronaldo, con 241 milioni di follower, e quello di Ariana Grande (205 milioni). Attualmente Kylie Jenner è la quarta persona più seguita del Pianeta.

