Kim Kardashian si scusa con la sua famiglia per Kanye West: la separazione nella nuova canzone del rapper

Tra serie tv e canzoni rap continua la guerra pubblica tra Kim Kardashian e Kanye West. Nell'ultimo episodio di The Kardashian, Kim ha chiesto scusa alla sua famiglia per il modo in cui Kanye li ha trattati nel corso degli anni. Le scuse arrivano dopo che è stato rivelato, nel settimo episodio, che il suo ex marito ha scritto una canzone che Kim Kardashian ha presto bollato come una nuove accuse infondate contro di lei: «sta dicendo cazzate su di me e probabilmente dirà qualunque cosa». La famiglia ovviamente si è stretta intorno a Kim incoraggiandola a fare del suo meglio per il bene dei quattro figli che ha avuto con West. Un consiglio che si è rivelato profetico. Nella nuova canzone intitolata "True Love" il rapper ha infatti deciso di mettere in musica proprio i suoi sentimenti nella battaglia per l’affidamento dei figli.

Nella prima strofa di "True Love", West dice: «Aspetta, quando vedi i bambini? Ci vediamo domani/ Aspetta, quando c’è il tramonto? Vi vedo tutti domani/ Aspetta, quando li raccolgo, mi sento come se li avessero presi in prestito». E prosegue: «Quando devo restituirli, vengono scansionati come un codice a barre / Aspetta, nessun rancore, ma questi sentimenti sono duri però / Aspetta, chi ha i bambini in quei "Cosa sono quelli?"». Non è la prima volta che il rapper manifesta il proprio pensiero sulla possibilità di vedere i ragazzi dopo il divorzio. West ha affermato anche che non gli è «permesso» vedere i suoi figli, ma l'ex moglie ha risposto alle accuse su Instagram, scrivendo: «Per favore, smettila, eri qui proprio stamattina a prendere i bambini per la scuola».

