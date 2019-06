Kim Kardashian e la psoriasi: «Così ho imparato a convivere la malattia»

di Veronica Cursi

Laè un'infiammazione cronica della pelle di natura genetica. Ne soffrono molte donne, costrette a vivere quotidianamente con gli inestetismi che la malattia provoca il più delle volte su gomiti, ginocchia, cuoio capelluto e gambe, oltre che sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi. Kim Kardashian, la sexy diva americana non ha mai nascosto di soffrirne e in un tutorial su Instagram aiuta le donne a non vergognarsi di questa malattia.

So che è un mio piccolo difetto e che tutti lo sanno, e allora, perché coprirlo? Ormai ho imparato a conviverci e a non essere più insicura a causa della mia psoriasi

Ma nei giorni in cui voglio coprirla, uso il Body Makeup. Cerco sempre una cura, ovviamente, ma nel frattempo ho imparato ad accettarlo come una parte di me

A scatenare la malattia (che spesso è diagnosticata molto tardi perché scambiata per dermatite) possono esserci lo stress, dei traumi, farmaci, alcool, fumo ma anche carenze di calcio. Kim Kardashian raccontò in un’intervista di averlo scoperto per caso.

Ero all’apertura di un negozio a New York. Indossavo un vestito con le paillettes e ho iniziato ad avere molto prurito. Ho pensato che fosse solo un’eruzione causata da contatto con il tessuto, ma poi si è diffusa sulle gambe e mia madre ha detto subito "Penso che tu abbia la psoriasi!'. La madre ne ha riconosciuto subito i sintomi perché a quanto pare è lei ad averla trasmessa alle figlie (sia Kim che Kylie sembrerebbero soffrirne). E ora il segreto cosmetico di Kim è stato svelato via Instagram in una sorta di video tutorial che ha presto superato i due milioni di visualizzazioni.

Svelando alle sue fan un metodo efficace per coprire gli antiestetici effetti collaterali .«- scrive la star -