Kim Kardashian e Pete Davidson, insieme a Londra: pronti alle celebrazioni per il Queen's Jubilee

Kim Kardashian e Pete Davidson sono sbarcati a Londra per il Queen's Platinum Jubilee. La showgirl americana è arrivata nel regno Unito in vista delle celebrazioni per i 70 anni di regno della regina Elisabetta e lo ha fatto con il suo nuovo fidanzato 28enne.

La regina del gossip a stelle e strisce, ormai 41enne, e il suo fidanzato sono stati visti sfoggiare acconciature biondo platino abbinate, dopo essere stati paparazzati al loro arrivo nella capitale inglese, nella serata di lunedì 30 maggio. La coppia ha sorriso ai fotografi e alle telecamere dopo essere stati a un appuntamento informale nel centro di Londra.

Il Regno Unito è pronto a celebrare, questa settimana, il Giubileo di platino della regina Elisabetta, per il traguardo storico di 70 anni di regno. E molte star da tutto il mondo saranno presenti all'evento più importante del secolo, proprio come Kim Kardashian e Pete Davidson.



Davidson ha recentemente annunciato che avrebbe lasciato Saturday Night Live, il programma televisivo statunitense che lo ha visto diventare celebre e dove è rimasto per ben 8 anni. Adesso, per lui, si aprono le porte di Netflix dove a breve uscirà uno speciale comico che lo vede protagonista e dove probabilmente saranno rivelati anche dettagli sulla relazione con Kim Kardashian.

Una relazione nata all'ombra del doloroso e discusso divorzio con il rap Kanye West. Kim Kardashian, infatti, ha avuto 4 figli dall'ex marito, ma il rapporto si era completamente deteriorato e dopo il divorzio, Kim è tornata ad essere la vera kim che conoscevano tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA