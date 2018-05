Kim Kardashian scandalo Tutta nuda su Instagram Ecco perché lo ha fatto

di Paolo Travisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci risiamo. Kim Kardashian ancora nuda. Accade sul suo profilo Instagram, dove la webstar da 111 milioni di followers appare in una posa molto sexy, in cui si mostra completamente senza veli, ma nascondendo le sue grazie per evitare la censura del social. Lo scatto, con le braccia incrociate sul petto che si allungano nella zona più intima, ha guadagnato (fino adesso) oltre due milioni di like. E chissà in quanti compreranno il profumo KKW Beauty, il vero motivo di questo post hot. Kardashian infatti, proprio in questo periodo sta promuovendo la sua nuova fragranza, il cui packaging richiama proprio le sue rotondità. La moglie del rapper Kanye West nei giorni scorsi si è dilettata con altre fotografie di nudo, in cui è stata ritratta dall'artista Vanessa Beecroft ricoperta completamente d'argilla. Un altro stratagemma per superare la censura di Instagram. Di fatto la star della tv americana è molto abile nell'utilizzo commerciale dei social. Recentemente ha postato un'altra foto, in cui tiene in bocca un lecca-lecca di una nota azienda, che promette di diminuire la sensazione di fame. Una pubblicità che le è costata una pioggia di critiche, perché - secondo i suoi detrattori - avrebbe promosso un prodotto che favorisce il disordine alimentare.