Kim Kardashian e Kanye West, il divorzio finisce nel reality: «Non avrei voluto ma è stato inevitabile»

I problemi coniugali di Kim Kardashian e Kanye West sono stati protagonisti del reality televisivo della sua famiglia. Kim ha ufficialmente chiesto il divorzio al marito dopo 6 anni e 4 figli per problemi di coppia che sarebbero diventati ormai insormontabili. Durante l'ultimo episodio di Al passo con i Kardashian, la star del reality ha cercato di tenere i suoi problemi fuori dai riflettori, ma alla fine ha dovuto affrontare questo tema.

È stata anche filmata mentre parlava al telefono del padre dei suoi quattro figli, dicendo: «Sono felice di venire domani, sono felice di venire la prossima settimana, ogni volta che vuole. Sono ancora felice di venire lì e di essere di supporto, rilassarmi con lui e uscire con lui e so che ne ha bisogno». La mamma e la sorella di Kim hanno confermato che ha fatto di tutto per salvare il matrimonio, ma certo non poteva riuscirci da sola.

Parlando alle telecamere, Kardashian ha detto: «Non è un segreto che tutti vedano le cose nei media sulla mia vita con Kanye, ma sono sempre stata davvero rispettosa nel non parlare di questioni che io e Kanye abbiamo. Voglio dire, voi ragazzi li vedete chiaramente su Twitter, quindi sceglierò comunque di non parlarne davvero qui». Non è noto quanto il divorzio di Kardashian avrà un ruolo di primo piano nella ventesima e ultima stagione di Al passo con i Kardashian. Lo spettacolo che ha reso ricca e famosa la famiglia sta volgendo al termine, ma i Kardashian hanno già siglato un accordo globale sui contenuti con il servizio di streaming statunitense Hulu.

