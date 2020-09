Kim Kardashian pianifica il divorzio da Kanye West: colpa delle frasi anti-aborto e del lockdown

La favola tra Kim Kardashian e Kanye West sembra essere ai titoli di coda. A rivelarlo alcune indiscrezioni di Page Six. Secondo quanto riferito, Kim Kardashian sta valurando la possibilità di porre fine al suo matrimonio con Kanye West , dopo le affermazioni pubbliche del marito anti-aborto, comprese quelle legate alla loro figlia.

La 39enne star di Keeping Up With The Kardashians ha ammesso di avere problemi a dormire dopo aver toccato i punti più bassi dall'inizio della sua relazione con il rapper 43enne. Kim, come rivela il Mirror, ha pubblicato sulla sua Instagram Story che era completamente sveglia prima dell'alba, spiegando che attualmente è in preda all'insonnia.

LEGGI ANCHE:

Meghan Merkle "in campo" per le elezioni Usa, la telefonata agli elettori: «Ciao, sono Meg, vai a votare?»

Kim sta attualmente cercando di ottenere una laurea in giurisprudenza ed è attualmente nel mezzo di uno stage di quattro anni. È stato un periodo turbolento per Kim con l'annuncio che Keeping Up With The Kardashians terminerà il prossimo anno, così come le frequenti invettive di suo marito Kanye. Fonti hanno detto a The Sun che le affermazioni di Kanye su Kim che voleva che la sua gravidanza con North fosse interrotta erano state molto pesanti per la Kardashians.

Le dichiarazioni via Twitter e non solo di Kanye West, dopo l'annuncio di volersi candidare alle presidenziali Usa contro Trump, rasentano ormai il delirio. Qualche settimana fa la confessione di aver pensato al divorzio da Kim Kardashian, perché lo vorrebbe ricoverare. E proprio la moglie era entrata in scena in sua difesa con un lungo post sulle sue storie di Instagram: "Kanye è bipolare... È una persona brillante ma complicata".

Secondo quanto riferito, ora sta «progettando di divorziare» da Kanye una volta che il suo ultimo episodio bipolare sarà passato. Il riferimento è a un video postato sui social da Kanye in cui il musicista urina su un Grammy in segno di protesta contro le case discografiche.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Secondo quanto riferito, Kanye si rifiuta di "attenersi al suo piano di assistenza" e Kim è "profondamente deluso" dalle azioni che sta intraprendendo. La pandemia di coronavirus è stata parte del problema che ha mandato Kanye in una "spirale discendente" con la sua salute mentale.

Ultimo aggiornamento: 10:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA