Khloé Kardashian lascia Tristan Thompson dopo il tradimento: ecco con chi

Diventare genitori insieme, alla fine, non è bastato per salvare la coppia., sorella di Kim Kardashian e popolare stella televisiva d'Oltreoceano, ha rotto con il suo compagno,. Alla base della fine della relazione ci sarebbe unda parte del cestista dei Cleveland Cavaliers, l'ennesimo secondo le indiscrezioni provenienti dal mondo dello 'showbiz'. A darne notizia è TMZ , che riferisce anche che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe giunta dopo un tradimento dicon, che oltre ad essere una influencer molto famosa negli Stati Uniti è anche una delle migliori amiche di, la sorellastra diStando a quanto riportato dai media di gossip statunitensi, il 27ennela scorsa settimana sarebbe giunto a Los Angeles per passare il San Valentino insieme ae a True, la loro bimba. Nel weekend, però, il cestista ha partecipato ad una festa in cui sarebbe avvenuto il tradimento conLe infedeltà disono note da tempo: nell'aprile dello scorso anno, poche ore prima della nascita della piccola True, erano usciti alcuni video, risalenti a diversi mesi prima, in cui il cestista Nba si intratteneva all'interno di un locale in effusioni con due donne diverse . In quel caso, che era stata sposata con un altro cestista, Lamar Odom, perdonò il tradimento. Questa volta, però, la pazienza si sarebbe esaurita.