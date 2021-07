Khaby Lame, l'influencer italiano inarrestabile: al secondo posto su TikTok nella classifica mondiale

Altro record per Khaby Lame, il TikToker italiano più seguito, che nelle ultime settimane sta spopolando ancora di più conquistando il podio di molte classifiche social. Se con i suoi 27,7 milioni di follower su Instagram ha superato Chiara Ferragni, ora scala anche la vetta di TikTok aggiudicandosi il secondo posto con 83, 6 milioni di follower.

Al primo resta la 17enne Charli D’Amelio, prima e unica a superare quota 100 milioni di follower (ora è oltre i 119) e a farlo in poco più di un anno: ha iniziato con balletti e lip-sync, l’anno scorso ha incassato 4 milioni di dollari dagli sponsor, ha scritto un libro, ha una sua collezione di abiti e prenderà parte a due serial con la famiglia e con la sorella.

Lame, che ha appena 21 anni e vive a Chivasso (Torino) dall’età di un anno, dopo essersi trasferito dal Senegal ha iniziato a realizzare video quasi per gioco dopo essere rimasto senza lavoro a causa del coronavirus. Fortuna o destino, Khaby è considerato un’icona del web con il suo gesto a fine video, diventato un must per tutti.

Ultimo aggiornamento: 12:40

