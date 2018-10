Kendall Jenner, il cappotto extralarge infiamma i social ma la realtà è un'altra

The matching bag pic.twitter.com/3Q9uogtbaF — daddy shark (@chelseagamm) 25 ottobre 2018

«L'inverno sta arrivando!». Con l'ormai celeberrima citazione di Game of Thrones, l'edizione francese di Vogue ha pubblicato una foto in cui la top model e star dei social,, indossa undi enormi dimensioni.L'immagine, vista l'evidente sproporzione tra il corpo della modella e le dimensioni del cappotto, ha subito suscitato ironia e ilarità tra gli utenti. La realtà, però, è diversa: come facilmente intuibile, si tratta di unrealizzato da It's Mays Memes, un account che si diverte a prendere in giro le bizzarrie del mondo della modo, modificando abiti e accessori indossati dalle star mondiali.Alla fine, la curiosa foto, ovviamente non autentica, ha scatenato l'ironia del web, che ha accostato la poveraanche a Bibendum, il celebre omino simbolo della Michelin. Alla fine, però, anche la modella si farà sicuramente qualche risata, dopo i problemi di privacy avuti per colpa di TMZ