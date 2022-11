Katia Follesa, nessun riavvicinamento con Valeria Graci: «Quel noi è finito. Se potessi tornare indietro mi incavolerei»

Quel noi è finito». Se qualcuno ancora sperava che si potesse tornare a vedere a Zelig il duo Katia Follesa e Valeria Graci, che sul quel palco sono diventate famose, può mettersi l'anima in pace: non avverrà. A escludere categorigamente questa possibilità è stata la Follesa nel Podcast BSMT nel quale ha raccontato i motivi per i quali si è giunti a una rottura.

Katia Follesa, il motivo della rottura con Valeria Graci

«Se potessi tornare indietro mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse la situazione. In un momento tanto delicato avrei voluto che lei fosse più presente. Poi noi ne abbiamo parlato però poi quel tempo ormai era passato. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite».

E continua così la comica: «Poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite. Però in quel momento era tardi e quel tempo era passato, quell’attimo non c’era più. Quel noi è finito. Poi c’è stato il ritorno di fiamma, ma per me quel tempo era andato e basta. Credo di essere stata diplomatica».

Insomma dopo quanto sentito è veramente difficile sperare che Katia e valeria possano tornare a "duettare". Ma visto che nell'ultimo show di Michelle Hunziker si sono presentate assieme, magari ci ripensano.