Kate Middleton coccola un bambino, e William scherza: «Fuori da qui o vorrà un altro figlio»

Kate Middleton e il principe William hanno tre figli e di tanto in tanto si parla dell'ipotesi che arrivi un quarto. Nel corso dell'ultima visita ufficiale in Scozia, i duchi di Cambridge hanno partecipato a una lezione speciale in una scuola elementare di Glasgow e hanno divertito la platea con un siparietto sulla famiglia che si allarga.

Tutto è accaduto quando la duchessa ha visto e iniziato a coccolare un bebè di soli 10 mesi. Le sue attenzioni hanno preoccupato visibilmente il marito. «Per favore potete portare fuori di qui mia moglie prima che le torni il desiderio di maternità?», ha scherzato William a Glasgow, nella scuola elementare St. John.

Il desiderio della duchessa di avere un altro figlio, il quarto come la regina Elisabetta, non è un segreto. «Il quarto bambino - spiegano le fonti - fa parte da sempre dei piani di Kate... Aveva messo da parte il proposito di una nuova maternità con il diffondersi della pandemia di coronavirus, ma ora si sente pronta a tornare alla carica, ma il marito, sebbene adori l'ambiente familiare sereno e sicuro in cui stanno crescendo i suoi figli. si fermerebbe volentieri ai suoi tre: George, Charlotte e Louis».

