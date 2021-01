Kate Middleton , l'indiscrezione choc: «Le regole rigorose che richiede per starle accanto...». Come riporta un articolo sul Mirror, ci sarebbero due parole magiche per stare al servizio dei duchi di Cambridge, due qualità che appaiono a caratteri cubitali in ogni annuncio di lavoro.

Le due caratteristiche essenziali per lavorare al servizio di Kate Middleton e del principe William sono «riservatezza e discrezione». Qualità richieste a ogni singolo membro del loro staff. A onor del vero, i duchi di Cambridge hanno alle loro dipendenze un team esiguo rispetto agli altri membri senior della royal family. Ma diventato fondamentale soprattutto in questo periodo di pandemia.

Come molti sudditi, anche Kate e William stanno lavorando in smartworking. Per questa ragione, si stanno affidando sempre più ai loro collaboratori, ai quali sono richieste massima riservatezza e discrezione. «Stanno trascorrendo il terzo lockdown britannico ad Amner Hall, la loro residenza in campagna - scrive il Mirror -. Hanno una parte del personale che si prende cura di Kensington Palace, adesso che sono nel Norfolk».

Tra i collaboratori più fidati, Jason Knauf, guru americano delle PR, amministratore delegato della Royal Foundation dal settembre 2019. Maria Teresa Turrion Borrallo, la tata dei principini George (7), Charlotte (5) e Louis (2). Amanda Cook Tucker, hairdresser e Natasha Archer, stylist.

