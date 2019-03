Kate Middleton e la Regina Elisabetta per la prima volte sole, ecco perché

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regina e la sua erede.a per la prima volta da quando la Duchessa di Cambridge è entrata a far parte della royal family hanno, durante una visita al King's College di Londra.Le due hanno visitato la Bush House, le ultime strutture per l'istruzione e l'apprendimento nello Strand Campus. Sia Kate che Elisabeth hanno visitato la struttura, di cui la Regina è patrona. Hanno visto una dimostrazione di robotica, compresa la chirurgia robotica, e una dimostrazione che mostra come i sensori prodotti dai tessuti possono misurare informazioni utili sul corpo. Una vista che svela l'impegno e i progressi tecnologici, ma che vede le due donne protagoniste assolute.In passato la regina e la moglie di suo nipote hanno partecipato ad eventi ufficiali, ma sempre con altri membri della famiglia reale, questa volta sono state le assolute e sole protagoniste, come riporta il Telegraph . Una seconda fase della visita ha visto Kate andare al Foundling Museum per capire come usa l'arte per dare un contributo positivo alla società impegnandosi con i giovani vulnerabili ed emarginati.