Kate Middleton, primo giorno di scuola di Charlotte. Il gesto della principessina...

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi 5 settembre suona la campanella per i piccoli di casa Cambridge, George e Charlotte. Ma per la principessina è davvero un giorno speciale, il primo giorno di scuola alla Thomas's Battersea.Kensington Palace ha appena pubblicato foto e video su Instagram e i commenti dei sudditi non si sono fatti attendere. Nelle immagini, George e Charlotte stringono la mano alla maestra, accompagnati da mamma Kate e papà William. Ma mentre dà la mano all'insegnante, un gesto della piccola non è passato inosservato: «». E ancora: «».Insomma,Disinvolta e spigliata di fronte ai flash e alle telecamere. Mentre il fratellino George mantiene l'aplomb che fa impazzire i sudditi di sua maestà. In bocca al lupo!