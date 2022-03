Kate Middleton, il "messaggio nascosto" per l'Ucraina nella scelta dei gioielli: «Quella collana...»

Kate Middleton ha lanciato un sottile messaggio di sostegno all’Ucranina attraverso la scelta dei gioielli indossati durante la sua partecipazione al Commonwealth Day, presso l'Abbazia di Westminster.

Il principe William e Kate Middleton (Foto: Ansa)

Kate Middleton, il "messaggio nascosto" per l'Ucraina nella scelta dei gioielli

Lunedì Kate Middleton, come spiega il "The Independent", ha partecipato al Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster e per l'occasione ha indossato un abito cappotto Catherine Walker blucon bottoni oversize e colletto in velluto, abbinato ad alcuni gioielli. La duchessa di Cambridge ha arricchito il suo look con degli orecchini con zaffiri e diamanti e una collana, che secondo People avrebbe indossato in precedenza durante l'incontro con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky e sua moglie Olena a Buckingham Palace nel 2020. I preziosi dovrebbero provenire dalla collezione della defunta principessa Diana.

La sobria dimostrazione di solidarietà della Middleton durante il Commonwealth Day arriva dopo che lei e suo marito, il principe William, hanno già espresso il loro sostegno al'Ucraina durante l'invasione della Russia il mese scorso: «Nell'ottobre 2020 – hanno scritto il duca e la duchessa di Cambridge in un tweet dal loro account ufficiale il 26 febbraio - abbiamo avuto il privilegio di incontrare il presidente Zelensky e la First Lady per conoscere la loro speranza e ottimismo per il futuro dell'Ucraina, Oggi siamo con il presidente e tutto il popolo ucraino mentre combattono coraggiosamente per quel futuro». Il presidente ha poi ringraziato via social: «Olena e io siamo grati al duca e alla duchessa di Cambridge @RoyalFamily che, in questo momento cruciale, in cui l'Ucraina si oppone coraggiosamente all'invasione della Russia, sono al fianco del nostro paese e sostengono i nostri coraggiosi cittadini».

Mentre la Regina non era presente, la duchessa di Cambridge ha partecipato al Commonwealth Day insieme a numerosi altri membri della famiglia reale, tra cui il principe William, il principe Carlo e la duchessa di Cornovaglia Camilla.

