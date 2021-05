Kate Middleton, il nuovo look che spiazza i sudditi: ecco il top da 230 sterline

Kate Middleton, il nuovo look che spiazza i sudditi: «Molto originale». Per una visita a un ente di beneficenza per bambini durante la prima tappa del suo tour nelle West Midlands con il duca di Cambridge, Kate ha sfoggiato una camicetta a pois blu scuro. Ha abbinato l'indumento a capi coordinati blu scuro: décolleté in pelle scamosciata, un cappotto lungo e pantaloni svasati ed è stata fotografata mentre faceva giardinaggio e praticava sport con i bambini al The Way Youth Zone a Wolverhampton. Lo riporta il Telegraph.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Kate Middleton, al top delle vendite il suo libro fotografico sul...

LEGGI ANCHE:

Meghan Markle e Harry sfrattati anche da Madame Tussauds: trasferiti nella sezione "Hollywood"

Il top da 230 sterline in questione è del designer americano Tory Burch e di recente è andato esaurito. Anche se può sembrare un altro acquisto classico, la sua camicetta di seta presentava un colletto semplice a contrasto con un dolce bordo smerlato. La tendenza del colletto alla moda è stata estremamente popolare nelle ultime stagioni, e dobbiamo ringraziare per questo il codice di abbigliamento appena introdotto di 'Zoom dressing' durante il lockdown. Un colletto stravagante incornicia piacevolmente il viso durante le videochiamate, aggiunge interesse a un altro semplice top e rappresenta un punto di discussione divertente per l'avvio. Con la fine delle restrizioni, torneremo a vestire anche la parte inferiore del corpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA