Kate Middleton e la regina Elisabetta sono inseparabili: ecco cosa ha fatto scoccare la scintilla

Si dice che la duchessa di Cambridge abbia uno stretto legame con la regina Elisabetta e che a far scoccare la scintilla, tra le due, sia stato il regalo fatto da Kate al primo Natale passato insieme. Kate Middleton si è unita alla regina e al defunto principe Filippo per un fidanzamento a Leicester nel 2012, mentre suo marito, il principe William, era assente per un impegno militare con l'aviazione inglese, la Royal Air Force. E qui è nata l'indiscrezione sul forte legame fra le due.

APPROFONDIMENTI BUONE ABITUDINI Kate e William, la colazione che non ti aspetti dei figli George e...

La duchessa ha rivelato che soffriva molto la lontananza del marito, e sembrava che il resto della famiglia fosse lì per sostenerla. Anche e soprattutto la regina si è presa molto cura di Kate. E quando un membro del pubblico ha chiesto alla duchessa come stava William, lei ha detto: «Sta bene, mi manca terribilmente. Mi sto prendendo cura di me».

Secondo quanto riferito, il dolce rapporto della duchessa con la regina si è rafforzato fin dall'inizio, quando hanno trascorso il loro primo Natale insieme. Quando Kate si è unita per la prima volta ai reali a Sandringham per Natale, era molto preoccupata per il regalo da fare alla regina. L'esperto reale Duncan Lacombe ha spiegato che Kate ha deciso di dare alla regina un chutney fatto in casa, che secondo lui ha fatto presa sulla regina. Il regalo più azzeccato che potesse fare.

«Un chutney fatto in casa era un regalo assolutamente perfetto - ha dichiarato Lacombe - semplice, pratico e frugale, tutto ciò che Sua Maestà ama. Ha anche dimostrato che Kate poteva relazionarsi con la regina come una normale nonna e non solo come capo di Stato. E ha contribuito a creare un legame basato sul rispetto e sull'ammirazione reciproci».

Parlando del momento, il documentario che celebra il 90esimo compleanno della Regina, uscito nel 2016, Kate ha detto: «Ricordo di essere stata a Sandringham, per la prima volta, a Natale, ed ero preoccupata di cosa regalare alla regina come regalo di Natale. Stavo pensando: 'Accidenti, cosa dovrei darle?'».

Poi, evidentemente, il dolce ha fatto breccia nel cuore della regina e da allora è nata una complicità unica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA