Kate Middleton, l'indiscrezione choc: «Gravidanza a rischio per una patologia, William preoccupato...». Mentre si rincorrono voci su una possibile quarta gravidanza della duchessa di Cambridge, un rumor scuote i sudditi di sua maestà. A lanciarlo, l'esperta reale di ABC News, Victoria Arbiter.

Nel 2012, quando era in attesa di George, Kate Middleton sarebbe stata costretta ad abbandonare la tradizione del parto a Buuckingham Palace a causa di una patologia. La iperemesi acuta che richiede idratazione e sostanze nutritive supplementari. Ecco le parole dell'esperta: «William avrebbe voluto per la moglie le migliori strutture e il miglior livello in caso di complicazioni, poiché quella di Kate era considerata una gravidanza a rischio».

Nel frattempo, i fan della famiglia reale continuano a monitorare i gesti della duchessa per intercettare un indizio sulla possibile quarta gravidanza. Cicogna in arrivo? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA