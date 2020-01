Kate Middleton , il dramma segreto: «Mi sono sentita sola...». Durante una visita a un centro per bambini a Cardiff, in Galles, la duchessa di Cambridge ha rivelato un dettaglio molto privato della sua vita privata.

Come riporta il sito Io Donna, ecco le parole di Kate Middleton: «Era il primo anno di matrimonio e avevo appena avuto George. Siamo venuti qui, stavamo nel mezzo di Anglesey. Era così isolato, così tagliato. Non avevo una famiglia attorno e William faceva i turni di notte. Se solo avessi avuto un centro come questo».

Insomma, Kate Middleton ha condiviso con le mamme presenti i ricordi di quando il marito William lavorava per la Raf e lei era una neomamma. La duchessa di Cambridge si sarebbe sentita sola. Oggi però è una mamma felice: «Sono contenta di essere tornata in Galles».



