Kate Middleton e i dispetti Meghan Markle: «L'attrice non ha mai retto il confronto con la duchessa»

Ultimo aggiornamento: 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e il principehanno ormai praticamente chiuso i loro. Meghan ha già firmato un contratto con la Disney, Harry pare sia convinto a lanciarsi nel mondo del lavoro, e pare che tutto sia nato dalla difficoltà dei due di continuare a sottostare avolute dalla monarchia.LEGGI ANCHE:Da tempo si percepiva aria di crisi, voci e smentite che si sono rincorse da subito dopo le nozze, ma una costante, che sembra essere confermata, potrebbe essere uno dei motivi scatenanti della chiusura deicon la corona, ovvero. Pare che l'attrice abbia sempre sofferto il confronto con la cognata, ma anche Kate sarebbe rimasta molto male dopo le critiche fatte dall'americana al vestito della figlia, sua damigella di nozze, il giorno del matrimonio., tutto solo perché non aveva l'approvazione della stampa al contrario dell'impeccabile cognata. Questione di etichette, dunque, secondo i rumors di corte, proprio quelle che lei e Harry hanno decido di non dover più seguire.Sembra che già da maggio i duchi di Sussex stessero programmando il loro addio, tutto in modo molto segreto e riservato fino a quando hanno rifiutato l'invito della casa reale per Natale, scegliendo di trascorrerlo in Canada.