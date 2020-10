Kate Middleton schiarisce i capelli e si fa bionda, la nuova acconciatura la incorona subito icona di stile

Kate Middleton cambia acconciatura e si fa bionda. La duchessa di Cambridge ha sfoggiato un nuovo look in occasione di una visita gli studenti dell'Università di Derby oraganizzata per far raccontare ai giovani come hanno vissuto le restrizioni dovute alla pandemia di Coronavirus.

LEGGI ANCHE: «Kate Middleton rifiutò il primo invito della Regina Elisabetta»: la rivelazione nel nuovo libro del consulente di "The Crown"

La Middleton che ha ascoltato come il virus ha influenzato la vita universitaria dei giovani e se, in qualche modo, ha avuto su di loro qualche conseguenza psicologica, ha sfoggiato un nuovo colore di capelli, molto più chiaro del suo naturale. Vestita in modo casual con una giacca di lana a quadri, un morbido maglione color pastello e una maschera per il viso floreale abbinata, ha mostrato una nuova acconciatura giovanile che si addice sia alla sua posizione reale che allo stato d'animo contemplativo della nazione in questo momento. Ancora una volta Kate non manca un colpo e si conferma icona di stile.

Ultimo aggiornamento: 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA