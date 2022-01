Kate Middleton compie 40 anni: ecco dieci curiosità sulla duchessa di Cambridge. Ufficialmente non è una principessa

Kate, la duchessa di Cambridge, compie il 9 gennaio 40 anni. La sempre impeccabile moglie del principe William e mamma dei principini George, Charlotte e Louis è entrata nel cuore dei sudditi inglesi che già riconoscono in lei eleganza, valori e glamour da futura regina. Icona di stile per tantissime donne in tutto il mondo, Kate Middleton sembra essere nata per un posto d’onore nella Royal Family: ma siamo sicuri di conoscere tutto di lei?

Kate Middleton compie 40 anni

1. Non è ufficialmente una principessa

Dopo il matrimonio con il primogenito di Diana, Catherine Middleton è ufficialmente diventata "Sua Altezza Reale, Principessa William, Duchessa di Cambridge, Contessa di Strathearn, Lady Carrickfergus". Quel “Principessa William” - derivato dal nome del marito – ricorda il protocollo reale che prevede che il titolo di principe o principessa possa essere utilizzato solo da chi è nato tale, come appunto i suoi tre figli.

2. Ha fatto da modella per l’azienda dei genitori

Michael e Carole Middleton, un tempo entrambi dipendenti della compagnia aerea British Airways, hanno creato un piccolo impero con Party Pieces, un’azienda che commercializza decorazioni per feste. Quando era bambina, la futura duchessa di Cambridge ha posato insieme ai fratelli Pippa e James per il catalogo dell’impresa di famiglia, indossando buffe t-shirt e sorridendo con colorati cupcake in mano.

3. Ha studiato a Firenze

Prima ancora di conoscere il principe William alla prestigiosa università di St. Andrews in Scozia, nel 2000 la diciottenne Kate scelse Firenze come meta per il suo anno sabbatico. Appassionata d’arte, in particolare del Rinascimento, l’allora Miss Middleton trascorse tre mesi nel capoluogo toscano tra lezioni di italiano e visite ai musei, senza tralasciare aperitivi a base di bollicine con i coetanei.

4. Ha lavorato prima di approdare a corte

Se il passato da attrice della cognata Meghan Markle è conosciuto da tutti, forse pochi sanno che l’ormai ex commoner del principe Carlo si è dovuta guadagnare da vivere prima di entrare a far parte della famiglia reale. Non solo è stata responsabile acquisti per un marchio di abbigliamento inglese dopo la laurea, ma durante gli anni dell’università ha lavorato come cameriera. «Ero terribile», ha rivelato nel 2019 in uno speciale natalizio trasmesso dalla BBC.

5. Non aveva il poster del principe William in camera

Diversamente da molte coetanee, quando era una ragazzina Kate Middleton non fantasticava ammirando un poster del principe William. Come rivelato da lei stessa in un’intervista, sulle pareti della sua cameretta spiccava la foto di un modello di una nota marca di jeans.

6. Il giorno del matrimonio si è truccata da sola

Il 29 aprile 2011, quando ha fatto il suo ingresso nell’abbazia di Westminster per sposare il principe William, Kate ha incantato tutto il mondo con il suo abito di Alexander McQueen, la tiara Cartier Halo prestata dalla Regina Elisabetta e con il suo trucco da ragazza della porta accanto. Che ha realizzato da sola: ad applicare quel filo di eyeliner marrone e il gloss rosato sulle labbra ci ha pensato proprio lei!

7. Ha regalato alla regina del chutney fatto in casa

A Kate Middleton non dispiace dilettarsi in cucina. La duchessa ha più volte rivelato di preparare con le sue mani le torte di compleanno dei suoi bambini, ma si è anche messa all’opera per realizzare un regalo di Natale homemadeper la Regina Elisabetta. D’altronde cosa si porta a un pranzo con la sovrana di Inghilterra? Nel 2016 Kate ha deciso di cucinare il famoso chutney di sua nonna, un dono che Elisabetta pare aver gradito: «Ero un po’ preoccupata, ma poi il giorno successivo ho notato che era stato portato in tavola», avrebbe confessato la duchessa.

8. È allergica ai cavalli

A 95 anni suonati non è raro vedere la Regina Elisabetta cavalcare ancora i suoi amati cavalli, William e Harry erano soliti partecipare a lunghe partite di polo, Carlo e Camilla non mancano mai di esprimere la loro passione per gli sport equestri. Solo un membro della famiglia reale non è mai stato immortalato in sella: Kate Middleton. La duchessa, infatti, pare soffrire di un'allergia ai cavalli che non le permette di partecipare a una delle attività più amate dai reali.

9. Suona il pianoforte da quando era bambina

Pochi giorni prima di Natale, la duchessa ha sorpreso tutti esibendosi al pianoforte durante il concerto "Royal Carols: Together at Christmas". Secondo la BBC, Kate ha iniziato a prendere lezioni quando era soltanto una bambina, insieme ai fratelli e alla madre Carole. La musica è una vera passione per la duchessa che, dopo il piano, la duchessa si è cimentata anche con flauto e canto.

10. Una recita scolastica ha predetto il suo futuro

Quando aveva solo tredici anni, Kate Middleton recitò in uno spettacolo scolastico, interpretando una ragazza che consultava una veggente. La donna predisse al personaggio di Kate: «Incontrerai un uomo bello e ricco che ti sposerà e ti porterà a Londra». Una vera coincidenza che ha quasi dell'incredibile quando si scopre il nome dell'uomo protagonista della recita: William, come quell'affascinante principe che nel 2011 davvero portò a Londra e sposò la giovane Catherine, trasformandola in un'icona del Ventunesimo secolo.

