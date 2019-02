Karina Cascella si sposa e mostra l'anello in diretta a Pomeriggio 5

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiori d'arancio perla nota opinionista lanciata dae assidua frequentatrice dei salotti di. «Voglio dire a tutte le donne di continuare a sperare. Se mi sposo io possono farlo tutte», ironizza la donna campana durante l'ultima puntata diNon c'è ancora la data ufficiale, ma in studio ha mostrato l'anello di fidanzamento.La donna è legata ae, nonostante la passione tra i due sia esplosa in meno di un anno, ha scelto di convolare a nozze nell'immediato futuro. L'uomo è riuscito anche a conquistare il cuore di Ginevra, la figlia avuta da Salvatore Angelucci. I tre diventeranno presto una famiglia. «Anche le matte come me trovano il fidanzato», ribadisce la Cascella.Intanto, sui social si moltiplicano le foto della coppia. I due sono affiatatissimi, come dimostrano gli scatti del compleanno di lei e della vacanza fatta durante il periodo natalizio. Un anticipo della Luna di Miele. E intanto fervono i preparativi delle nozze.