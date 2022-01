Karina Cascella, compleanno in isolamento covid: «L'ho preso da mia figlia»

Un compleanno "positivo" per Karina Cascella. L'influencer sta passando il giorno del suo 42esimo compleanno barricata in casa per aver contratto il covid, ora al quarto giorno. A confermarlo è stata la stessa Karina con delle stories Instagram in cui ha parlato della situazione e ha ringraziato tutti per gli auguri. «La speranza è che duri il meno possibile, però come potete vedere ringrazio Dio perché come vedete…» ha detto riferendosi al fatto che sta bene. Ha spiegato l’angoscia e l’ansia vissuta nel momento in cui ha scoperto di essere positiva: «Quando comincia è proprio lo stato d’animo, inizia a montare un po’ l’ansia, dici cosa succederà. Io che sono ipocondriaca è andata così, tutt’oggi è così».

I suoi folllower avevano intuito da qualche giorno che fosse positiva, per alcuni messaggi postati tra le stories di Instagram.

Karina ha poi ringraziato tutti per gli auguri, poi con a voce bassa e provata ha spiegato come sta vivendo questi giorni col Covid. Non ha ufficializzato la notizia prima d’ora, perché non avrebbe vissuto bene il fatto di ricevere tantissimi messaggi in cui le avrebbero spiegato come sarebbero stati i giorni successivi. La Cascella non ha mai nascosto di essere ipocondriaca e per questo sta vivendo questi giorni in maniera anche più amplificata, ma fortunatamente ha preso il virus in forma lieve. Il contagio è avvenutoda sua figlia Ginevra, che lo ha preso a scuola. Anche la figlia ha avuto sintomi leggeri.

