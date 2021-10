In casa Kardashian adesso al centro dell'attenzione c'è Kourtney, la sorella di Kim: ecco la proposta di nozze da sogno

In casa Kardashian tutto fa rumore. Kourtney Kardashian, sorella della più famosa Kim, ha ricevuto una proposta di nozze davvero da sogno. Il compagno Travis Barker le ha posto la fatidica domanda lo scorso weekend all’hotel Miramar Beach di Montecito, in California. Qualche ora fa mamma Kris Jenner ha fatto le congratulazioni alla 42enne postando sui social diverse immagini che mostrano il momento in cui Travis ha chiesto a Kris di diventare sua moglie.

“Congratulazioni alla coppia più bella, adorabile, affettuosa e favolosa del mondo, siete fatti l’uno per l’altra!!”, ha scritto la 65enne accanto agli scatti condivisi sia su Twitter che su Instagram. Kourtney e Travis, che è il batterista dei Blink 182, si conoscono da moltissimi anni, ma sono una coppia solo da qualche mese. Lei ha tre figli, Mason, 11 anni, Penelope, 9, e Reign, 6, avuti con l’ex marito Scott Disick, mentre lui è padre di Landon, 18, e Alabama, 15, nati dall’unione con l’ex Shanna Moakler.

